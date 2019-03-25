找到了！14年前在英國遺失包包的台灣女孩現身

2019-03-25 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕14年前名叫「楊雅芬」的台灣女孩在英國遺失了包包，網友發動協尋，貼文被轉發到不少網站，幾個小時過後本人就出面回應文章，協尋成功！

PO文女網友說，她這個週末到英國遊玩，朋友購入的老房子在裝修時意外從封閉已久的煙囪裡找到一個包包，打開發現裝有台灣女孩「楊雅芬」的證件及旅行紀錄，依照上頭記載的時間，她推論可能是失主2005年在遊學時包包遭到盜竊。

女網友湊巧近期到訪，將消息傳回台灣，讓大家一起幫忙找尋「楊雅芬」。

消息一出不少網友幫忙轉發該則貼文，今天下午「楊雅芬」真的找到了！她在留言處回應：「不可思議，東西是我在約克青年旅館被偷的隨身包，當時還搜遍青年旅社附近的所有垃圾筒都沒發現，原來被丟包在煙囪內，謝謝大家的好心，我再找PO文的網友取回物品。」對此網友紛紛表示「本人來證實了！」、「好強大的緣分阿」、「超不可思議」、「網路真的很給力」。

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