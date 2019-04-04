英國聖戰士新娘改口後悔加入IS 稱自己「被洗腦」

2019-04-04 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國19歲女子貝古姆（Shamima Begum）4年前到敍利亞加入極端組織「伊斯蘭國」（IS）當聖戰新娘。曾在多個訪問中表明無悔加入IS的她，近日受訪表示後悔加入IS，稱自己「被洗腦」。

綜合外電報導，2015年貝古姆離開英國投靠IS，之後與荷蘭藉IS戰士雷代克（Yago Riedijk）結婚，在敍利亞產下1子1女卻先後死亡。今年初，懷著第3胎貝古姆公開呼籲英國政府讓她回家，但卻遭打槍並被取消英國國籍，而她出生僅3週的兒子已上月離世。

貝古姆近期接受《泰晤士報》訪問時表示，她對自己所做的一切感到後悔，想回英國重新展開生活，「我被洗腦，我來這裡是因為我相信所有被告知的事情，但我對宗教真理認知甚少」。她說當時離家與家人斷絕關係，很容易IS被操縱。

貝古姆坦言，現在很希望可以回英國，又稱之前的無悔加入IS的言論，是擔心支持IS的狂熱分子燒毀她的帳篷，她還透露自己是在網路上受到極端份子影響，包括一名來自蘇格蘭的IS成員。

貝古姆的丈夫雷代克（Yago Riedijk）現被關在敘利亞北部由庫德族管理的拘留中心，如果雷代克回到荷蘭，將面臨6年監禁。

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