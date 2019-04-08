研究：海豚是知「性」達人 懂魚水之歡

2019-04-08 23:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕除了人類，海豚堪稱世界上性慾最強的動物。過去的研究指出，海豚是地球上極少數會因為追求快樂而進行魚水之歡的物種，交配不是只為了繁殖。美國科學家日前公布新研究，指雌性寬吻海豚懂得享受性愛，是因為有大而發達的陰蒂，且比人類女性更易有性高潮。

美國麻州曼荷蓮學院（Mount Holyoke College）的學者奧巴赫（Dara Orbach）及布倫南（Patricia Brennan），以11具雌海豚屍體研究。團隊解剖、電腦斷層掃描及用石蠟為牠們的陰蒂製作倒模後，發現海豚的陰蒂包皮中，有兩片大面積的勃起組織，它們部分位置連在一起，結構及形狀跟人類的陰蒂相似。

研究中發現，海豚陰蒂的勃起組織比陰蒂包皮大；陰蒂包皮下有很多神經，因此性交時會有快感。此外，海豚陰蒂包皮周遭的皮膚薄而且摺疊，證明陰蒂會在性交時膨脹。人類的陰蒂較接近體外，而海豚的陰蒂比人類的更接近陰道口，在性交時能與陰莖直接接觸，因此海豚比人類更容易因受陰莖刺激而引起性高潮。

此項研究仍在進行，初步研究成果已於5日在本年度的實驗生物學國際會議上公布。

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