日本研究：貓咪可能知道自己名字

2019-04-06 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕貓奴注意！最新研究顯示，貓咪可能可以「辨別」自己名字的發音，所以如果當牠不理主人的呼喚，也許原因不是牠不理解人話，而是牠純粹不想理人。

綜合外媒報導，日本上智大學研究團隊進行一項實驗，實驗對象為78隻貓咪，包括家貓以及在咖啡廳中被群體飼養的貓咪。團隊將某隻貓咪的名字與發音、長度近似的單詞及其它貓咪名混在一起，測試該貓咪在面對實驗者說出的一長串詞語時，是否會對自己的名字產生積極反應，如甩頭、搖尾巴、豎起耳朵或發出聲音等舉動，並進行評分。

研究結果顯示，家貓的確能對自己名字做出反應，同時忽略其他詞語，但咖啡廳的貓咪無法。研究人員認為，很可能是因為咖啡廳的貓咪們經常會聽到其他同伴的名字，所以才難以分辨自己和其他貓的名字。

團隊領導者齋藤慈子也強調，現有的實驗結果仍不足以徹底證實貓咪理解自己的名字，可能牠們只是知道，對某個聲音產生反應、集中注意力，就能獲得獎勵。不過，4日發表在英國期刊「科學報告」（Scientific Reports）中的這項研究，至少證明貓咪對人類說的話語有一定認知，並且能從中學習。

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