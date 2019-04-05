擦保濕兼防曬產品 研究：小心罹患皮膚癌風險增高

2019-04-05 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕現代人在臉上塗抹保養品的數量越來越多，許多人為了方便，會購買具有防曬功能的保濕產品，讓出門前的準備少一個步驟，但最新研究指出，塗抹保濕產品的習慣容易使得眼瞼、眼皮缺乏保護，增加罹患皮膚癌的風險。

綜合外電報導，刊登在《PLOS ONE》雜誌的1項最新研究指出，民眾常將具有防曬作用的保濕產品充當防曬乳使用，但在塗抹具防曬功能的保濕產品時，卻比塗抹防曬乳時更容易漏塗眼瞼、眼皮。使用具防曬功能保濕產品的民眾，臉上大約有17％的部分漏塗，而直接擦防曬乳的民眾，臉上僅有11％的部分未塗到。

研究人員指出，眼瞼、眼皮的皮膚相當薄，比臉上其他部分更容易受到紫外線傷害，使用具防曬效果的保濕產品的民眾，反而較容易漏掉眼瞼及眼皮，增加罹患皮膚癌的風險。

雖然具有防曬功能的保濕產品還是有其效用，但研究人員仍然建議民眾不可忽視防曬乳的重要性，塗上防曬產品之後，也可以配戴抗紫外線的墨鏡，或戴上帽子，以補強眼睛四周的防曬。

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