全職拾荒者 靠臉書創辦人的垃圾謀生

2019-04-08 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國各大城市有許多專靠撿垃圾謀生的人，如同舊金山猖獗的遊民問題一樣。1名退伍軍人奧塔（Jake Orta）居住在距離億萬富豪臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）僅三條街巷的政府補助套房中，他靠撿富豪的垃圾維持生計。

據綜合外媒報導，奧塔現居住在舊金山政府補助的小套房裡，這是一個裝滿垃圾的小型單窗工作室公寓。退伍後的他是1名全職「拾荒者」，這是舊金山地下經濟的一部分，他們在高級住屋的垃圾箱，翻找可以出售的東西。

奧塔從札克柏格家的對面街道垃圾箱裡，挖出一個粉紅色的兒童自行車頭盔、一台真空吸塵器、一台吹風機、一台咖啡機還有一袋衣服，這些東西都是還可以使用的狀態，有錢人扔掉的物品，常讓他感到震驚。

56歲的奧塔認為自己是一名尋寶者，他的目標是每天從垃圾撿取中賺取約40美元（約台幣1200元）。但其實在加州翻撿垃圾是違法的行為，凡是街道上的垃圾桶，內容物被認為是垃圾收取公司的所有權，只是這一條法律很少被執行。

奧塔曾在空軍中待過十幾年，於1991年波斯灣戰爭中，負責戰機裝卸，並被派往德國，韓國和沙烏地阿拉伯。當他回到美國時，妻子已經離開他，因此他長期酗酒，最後導致無家可歸，輾轉飄泊到舊金山，5年前符合資格，參加一個幫助長期無家可歸的退伍軍人計劃。

如果奧塔不撿這些東西，當遺棄物被送到附近的垃圾場後，不可回收的垃圾會被大型推土機輾壓，然後再由卡車隊運送到掩埋場。

澳洲攝影師尼克在舊金山記錄全球拾荒行為（Nick Marzano），他估計該市有數百名「拾荒者」，如奧塔（Orta）。尼克認為奧塔的行為是一種公民服務，這些東西不是在垃圾場被掩埋，而是被重複使用。

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