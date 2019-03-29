山上不能亂丟果皮、花生殼 否則可能會這樣...

2019-03-29 21:33

［記者黃美珠／關西報導］明天起又是2天週休連假，在春遊補助鼓勵下，新竹縣仁者淨山隊隊員繆美琴提醒準備出遊爬山的民眾，記得用「無痕山林」概念造訪大自然。不管入山、走古道，記得只帶走美好回憶和美照，不要採摘1草1木、更不留下任何垃圾，就連來自自然的果皮、果核、種子也一樣，因為這些隨手扔了不僅可能滋生蚊蟲騷擾後來者，更可能自外帶入疫病，衝擊當地的環境生態。

繆美琴說，爬山、走入自然、尋訪古道都可以讓人長智慧，因為在過程中，大家可以看到很多先民的巧思和智慧。以水土保持來說，早期人們都是就地取材舖設步道，為了保護步道，他們往往利用一樣的材料，只是工法稍加變化就做出了一條水路排水，保護步道，看起來簡單卻很有功效。

台灣多山，只要不是去爬大山，繆美琴建議遊客除了飲水、食物、帽子等必要隨身物品之外，雨鞋是很好用、CP值很高的一般爬山工具。而春天蚊蟲比較多，避免穿短褲外，1件薄長袖就跟登山杖等同的重要，2者都是在戶外防各類蚊蟲騷擾非常必要的裝備。

再來就是隨身帶著1個垃圾袋上山，大小自己決定，主要是就用來裝垃圾下山的。

她不諱言台灣仍有人進入山林後，會「恥」度大開地亂丟垃圾。所以關西仁者淨山隊成立以來，大家開心爬山的同時也一起開心淨山，每走1趟，就在當地的沿線做地毯式的「搜索」垃圾，希望還給山林潔淨的面貌。

影響所及，只要是自己帶上山的任何東西都絕不落地，就連果皮、花生殼之類的也不例外，這就是他們所推廣的「無痕山林」概念。

她直言，有些人質疑前述東西來自自然，丟棄在山林也屬於自然回歸大地，還能化為春泥滋養萬物，為何不能逕自拋棄在山野？

但是她說很多果皮被丟棄後，要花至少1週才會真正腐爛殆盡，期間滋生的蚊蟲、果蠅，造成環境髒亂，並成其他登山客的困擾。而這些來自外地的果物、果殼，還很可能帶有疫病，任意棄置不無造成當地生態浩劫的可能。

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