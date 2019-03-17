中國黑色產業鏈曝光 醫療垃圾變兒童玩具

2019-03-17 15:15

〔編譯成良／綜合報導〕醫院用過的輸液管、注射器等醫療垃圾，含有大量病菌和有害物質，在國外被視為「頂級危險」和「致命殺手」，本該馬上銷毀，但是在中國，黑心廠家竟將這些醫療垃圾製成了裝食物或蔬菜的塑料網袋、免洗性餐具，甚至兒童玩具等出售，形成一條恐怖的黑色產業鏈。

中國央視日前播放「315晚會」節目，揭露中國各地充斥醫療垃圾製造的日用品，其中河南、河北、山東、陝西等多地都存在許多回收、加工這些醫療廢棄物的黑心工廠。

節目指這些工廠專門回收輸液管、輸液袋、一次性針筒等垃圾，製成業內俗稱「再生顆粒」的塑料粒，再送到下游企業加工，生產出來的產品，五花八門，包括水果籃、蔬菜網袋、臉盆、水杯，甚至兒童玩具，都是民眾最常接觸的塑膠製品。而這些醫療垃圾在加工過程中產生的污水，不經任何處理，直接排到周邊江河中

在陝西西安臨潼區零口鎮的一處加工點，除了輸液管，還有針筒、輸血袋等多種醫療廢物，幾名大媽沒有配戴任何防護裝備，徒手在篩選這次使用言的針筒、輸血袋。在河北保定的幾個廢舊塑膠市場，醫療垃圾碎膠料，甚至輸液管等醫療廢物被隨意買賣。

一名負責人坦承，附近村子裡有好幾家在加工輸液管破碎料，每月加工量2、30噸，差不多相當於一個中型城市醫療機構每月產生的廢舊輸液管總。

上世紀70年代，中國曾爆發醫療廢物處置不當引起B肝傳播流行事件。儘管中國當局在2003年SARS風暴後，頒佈了《醫療廢物管理條例》，嚴禁任何單位和個人買賣醫療廢物。但十多年來，這種現象絲毫沒有減少，醫療廢物的買賣加工，已經形成「一條龍」的黑色產業利益鏈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/