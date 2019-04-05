祖墳遭堆滿建築垃圾 家人心痛：連「骨甕」都外露...

2019-04-05 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今在臉書上痛批廢棄物處理商喪盡天良，竟將建築廢棄物全倒在他家的「祖墳」上，導致墳體都破損了，骨甕還外露，而照片曝光後也讓許多網友不敢置信，直呼「這誇張爆了！不怕有報應嗎？」

周姓網友今在臉書社團「爆怨公社」發文罵道，「無良廢棄物處理商你們可以再誇張一點沒關係，直接把別人家的祖墳當成垃圾場嗎？」從照片中可見，祖墳上盡是一些建材廢料，好幾個水泥袋、水桶就隨意被棄置在那，現場甚至還有許多碎玻璃，若作為子女的看到這幕，肯定痛心至極。

該名網友更表示，墳體甚至被弄到破損了，連骨甕都外露，等連假結束後，他就要打電話去罵爆鄉公所。

許多網友看到照片後也認為太誇張，紛紛留言「這肯定會有報應的」、「傻眼，這太扯了」、「超級沒品」、「倒的人不怕惡夢連連嗎」、「那些倒廢棄物的，應該時日不多了」、「抓的到嗎？點香叫祖先去找倒的人」，而至於有網友建議應該盡快讓祖先搬家，原PO則回應已有在商討此事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/