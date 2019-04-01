上班族免追垃圾車 竹南增設3垃圾定點站

2019-04-01 13:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所原於鎮內設置5處垃圾定點收運處，而近期則考量許多上班族無法配合夜間垃圾車收運時間，故將於4月8日起新增「立達停車場」、「海口停車場」、「五穀宮牌樓前停車場」等3處垃圾定點收運處，但每週僅3天且限時開放，鎮長方進興呼籲民眾勿於規定時間外堆置垃圾，以免受罰。

為方便早出晚歸的民眾倒垃圾，過去公所於大埔福宮牌樓南邊停車場、台灣土地銀行旁空地、龍山路與博愛街口、中港停車場、山佳停車場等5處規劃垃圾定點收運處，每週1至6上午6點半至9點開放丟棄一般家戶垃圾、資源回收物、廚餘等。

但方進興表示，仍有許多鎮民陳情因上班時間無法配合垃圾車作業，常導致家中垃圾堆積如山，十分困擾，因此經研商後決定再增設3處垃圾定點收運處。

新設的立達停車場垃圾收運時間為每週2、4、6早上7點半至11點半；海口停車場收運時間為每週1、3、5早上7點半至11點半；五穀宮牌樓前停車場收運時間為每週1、3、5下午3點至4點。

方進興說，希望透過清潔隊人力條配，使鎮民可享有最大的方便，但也呼籲民眾保持公德心，勿於開放時間外堆置垃圾，否則將依照廢棄物清理法規定，最重處以六千元罰款。

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