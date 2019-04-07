太神奇！從26樓墜落 6歲小女孩竟自行爬起性命無礙

2019-04-07 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶日前發生1起離奇墜樓意外！一名6歲小女孩不慎從26樓高的住家墜樓，先撞上1樓的遮雨棚後才墜落地面。沒想到躺在地上的小女孩幾秒後竟然自行爬起、走離現場！被送醫後僅有右手骨折，讓網友大嘆真是神力。

根據《新浪新聞》報導，4月2日一名家住中國重慶的小女孩，疑似因為起床後找不到家人，家門又被反鎖，才會自己不慎從26樓墜下。從監視器畫面可以看到，女童摔下後先是撞到1樓的遮雨棚，將遮雨棚撞出一個大洞後才摔落地面。

令人驚訝的是，小女孩一開始雖然躺在地面上一動也不動，但幾秒後竟爬了起來，撥開地上的塑膠片自行走離現場。事後熱心民眾協助小女孩送醫，發現她竟然只有右手骨折，生命沒有大礙。

對此，多名網友表示「孩子命真大，家長心臟真大」、「小女孩家人應該好好收藏那塊救命遮雨板」、「不愧是紅衣小女孩」、「中國煉蠱已經煉到超人了，難怪大爆炸死傷這麼輕」。

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