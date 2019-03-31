蓄意謀殺？媽抱嬰兒搭電扶梯 疑「手滑」 害兒墜3樓斃命

2019-03-31 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名母親昨抱著4個月大的嬰兒去逛街，結果搭乘電扶梯時卻疑似沒站穩，導致嬰兒瞬間從3樓墜下當場斃命。駭人的影片曝光後引發中國網友熱議，有網友認為這真的太危險，然而也有網友質疑該名母親好像是故意失手的。

綜合中媒報導，廣東東莞一名母親昨抱著僅4個月大的嬰兒到廣場逛街，然而當她踏上電扶梯，準備要從3樓搭到2樓時，卻疑似沒站穩而將手鬆開，導致小嬰兒瞬間摔出電扶梯外，直直從3樓墜下，經醫生現場搶救仍不幸身亡，而目睹一切過程的該名母親也因承受不了打擊，當場悲痛欲絕哭倒在地。

對此警方表示，目前警方仍在瞭解案情，但這起事件應該只是單純的意外，畢竟「又不是誰丟下來的」。

不過監視器影片曝光後，許多中國網友看完卻認為該名母親看起來像是故意的，也許另有隱情，紛紛留言「看了十遍還是覺得不像是失手...」、「腳沒有絆到、旁邊也沒人碰她啊」、「不是站不穩的問題，明顯是抱不穩」、「小孩那麼大幅度倒下去，竟沒有出現搶抱的本能」，但也有網友表示，「如果真的是意外，該名媽媽真的會自責一輩子」。

相關影片：

嬰兒從3樓電扶梯墜落身亡

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