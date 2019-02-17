惡劣！女大生遭性侵墜樓 淫狼輾屍偽造車禍

2019-02-17 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南一名大一女生去年暑假返鄉時，遭49歲的王姓嫌犯拐走、性侵後墜樓，惡劣的王嫌為了脫罪，聯合弟弟開車輾屍偽造成車禍。女大生的父親16日受訪時悲痛表示「天使一樣的女兒就這樣毀了」。

綜合媒體報導，就讀信陽師範學院外國語學院1年級的羅貝貝，去年7月16日深夜返家時，被駕車的王嫌搭訕。在酒精的催化下，王嫌將羅貝貝帶回家性侵。羅貝貝疑似因不堪受辱，跑到洗手間，並從16樓高處墜下身亡。王嫌發現後，竟找來弟弟幫忙，開車反覆輾壓屍體後報警，欲假造交通事故掩蓋罪行。然而目擊民眾指出，完全不像車禍第一現場，因此羅女的父親申請屍檢，才揭露真相。

雖然事過半年，羅貝貝一家仍無法釋懷；羅貝貝的爺爺親眼目睹孫女的屍體，羅女雙眼圓睜、死不瞑目，羅母還因此罹患憂鬱症。羅父16日受媒體訪問時，忍不住潸然淚下，表示自己很寶貝這個女兒，她十分懂事、像天使一樣，現在他不求其他，只盼惡徒受到法律制裁。目前王嫌兄弟被起訴，全案仍待法院審判。

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