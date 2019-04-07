正式交鋒！利比亞政府軍發動攻擊 反抗軍誓言報復

2019-04-07 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家利比亞內戰越演越烈，繼日前反抗軍宣布揮軍前進政府軍控制的首都「的黎波里」（Tripoli）後，最新一波衝突發生在當地時間週六（6日）早上，利比亞政府軍對正在進逼的反抗軍發動攻擊，傷亡人數未知，但反抗軍誓言報復，目前雙方在首都南方3處郊區發生零星衝突。

根據《BBC》報導，目前已經有聯合國軍隊部屬在的黎波里，並且處於高度警戒狀態。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也正在首都和利比亞政府討論如何面對逼近眼前的危機。由政府方控制的利比亞空軍，當地時間6日早上對首都南方正在進逼的反抗軍發動攻擊，目前尚未有任何傷亡消息傳出，但反抗軍誓言報復，零星衝突已經在首都郊區開始發生。

駐紮在首都的政府軍受到聯合國等世界多國支持，由軍事強人哈法塔（Khalifa Haftar）帶領的反抗軍「利比亞國民軍」（Libyan National Army，LNA）則受到阿拉伯聯合大公國、埃及等阿拉伯地區國家支持。

政府方的利比亞總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）在一場電視談話中指出，哈法塔正在執行一項違法軍事政變。他表示，「我的政府將伸出雙手擁抱和平，但哈法塔將軍只會帶來強硬的蠻力」。帶領反抗軍的哈法塔5日則對聯合國秘書長古特瑞斯表示，除非政府方的「恐怖主義」遭到他的軍隊殲滅，否則將不會停止任何作為。根據《法新社》報導，為了因應即將到來的衝突，首都的人民已經開始囤積食物、汽柴油等生活必需品。

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