利比亞內戰一觸即發 反政府軍直逼首都

2019-04-05 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞內戰愈演愈烈，效忠軍事強人哈法塔（Khalifa Haftar）的「利比亞國民軍」（Libyan National Army，LNA），從東部據點快速往利比亞首都黎波里（Tripoli）推進，利比亞政府軍則開始警戒，並做好開戰的準備。

綜合外媒報導，利比亞自2011年，在北約各國的支持下推翻格達費政權後，各地武裝部隊為爭奪地盤與石油紛爭不斷，目前利比亞有2個主要政權，由阿聯酋與埃及支持的軍事強人哈法塔，與聯合國支持的利比亞總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）的的黎波里政府。

利比亞國民軍發言人表示，軍隊正往黎波里進軍，並聲稱此行為是「解放國土」，黎波里政府則對此回應，軍隊的挑釁行為無助於達成共識，只會讓更多的人民因此受苦，並下令全國軍隊與保安部隊備戰。

聯合國則昨日發表聲明，要雙方停止軍事動作，並克制行為，目前聯合國秘書長安東尼歐（António Guterres）已抵達利比亞，準備進行雙方會談斡旋工作。

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