利比亞逾百移民困海上 油輪救命後遭劫持

2019-03-28 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾他一艘小型油輪在海上救起逾百位利比亞非法移民後，竟然被部分獲救者劫持，經馬爾他特種部隊出動救援，週四（28日）在軍方控制下停靠在馬爾他首都法勒他（Valletta）的港口。

綜合外媒報導，商用油輪「Elhiblu 1」在海上救起108名非法移民，這些獲救者被告知將載他們回利比亞後，部分移民劫持了油輪，要求船長往北開往歐洲。

馬爾他武裝部隊（AFM）發聲明表示，在船隻前往馬爾他途中，他們與船長取得了聯繫，「船長多次聲稱他無法控制船隻，他和他的船員被一些移民強迫和威脅要前往馬爾他」。

馬爾他武裝部隊獲報後派出一艘軍用巡邏艇阻止油輪進入馬爾他海域，特種部隊隨後登船取得掌控權。船隻週四抵達馬爾他的港口，目擊者表示，警方逮捕了4名男子，其他的移民也已下船。

馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）表示，隨著警方接手調查船上事件，該案將遵循國際規則處理。

右翼的義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）週三說，該國不會向那些犯下海盜行為的「罪犯」開放港口。

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