避免混亂脫歐 梅伊最後一搏尋求工黨支持

2019-04-05 00:22

〔中央社〕英國衛生大臣韓考克今天表示，首相梅伊唯有在反對黨工黨國會議員的協助下，才能通過她的脫歐協議。25名工黨議員則傳出致函黨魁柯賓，要求他不惜讓步，以讓脫歐協議過關。

法新社報導，英國政府為避免下週在一團混亂情況下退出歐洲聯盟（EU），今天加倍努力最後一搏，和工黨進行新一輪談判爭取支持。

英國國會下議院昨天深夜快速通過延後脫歐期限的法案，試圖保護英國在結束和歐洲聯盟（EU）長達46年結盟關係時，不致陷入危機。

梅伊（Theresa May）和歐盟其餘27國領袖達成的脫歐協議不受國內歡迎，為了讓協議第4度闖關國會投票時能順利通過，梅伊正和時間賽跑，拼命爭取支持票。

梅伊的發言人表示，「今天一整天將進行密集討論」，因為情況「緊急」。

不過路透社報導，梅伊昨天就如何突破脫歐僵局和工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）舉行會談，激怒執政保守黨部分國會議員。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天受訪時則說，由於保守黨內疑歐派人士反對梅伊的脫歐協議，梅伊必須尋求工黨協助。

韓考克告訴英國廣播公司電台（BBC radio）：「我們嘗試過只靠保守黨的票來通過首相的協議，卻未能成功。首相已窮盡一切努力嘗試通過協議，她現在只剩唯一選擇，就是尋求工黨的票。」

報導還說，25名工黨國會議員昨天致函柯賓，要求他在和梅伊協商脫歐協議時，若有機會達成一致意見，不惜做出「額外努力」；且不應在協商中尋求考慮舉行第2次脫歐公投，因為這類投票會進一步分化英國。

這封信寫道：「我們感覺，若有必要做出妥協來達成這份協議，並避免打歐洲議會選戰，我們應該做出額外努力來得到這個結果。」

信中還說：「為期待有二度公投，而（將脫歐）延後多月，只會進一步分化國家，和增添企業面臨的不確定性。二度公投將遭極右派利用，傷害許多工黨核心選民的信任，並降低我們贏得大選的機率。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）今天則表示，由於英國國會無法就明確替代選項達成共識，英國似乎正朝向無協議硬脫歐快速前進。

卡泰寧在一場記者會上說：「英國硬脫歐的可能性越來越高，因為我們不知道替代選項是什麼。」而他認為，脫歐協議若未獲英國支持，幾無其他選項。

卡泰寧表示：「大家只知道英國不要什麼，卻不知道英國要什麼。考慮到所剩天數有限，認為我們正朝向硬脫歐奔去是很合理的。不過希望我是錯的。」

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