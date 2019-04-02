美國眾議員：中國是美國的頭號敵手

2019-04-02 23:24

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國共和黨聯邦眾議員、眾院外交委員會資深成員麥考爾（Michael McCaul）1日指出，中國「一帶一路」的擴張顯示北京有意主導全球經濟，是美國的頭號敵手！

美國之音（VOA）中文網2日報導，麥考爾是在華府智庫「威爾遜國際學者中心」發表前述言論。麥考爾說，他擔任眾院國土安全委員會主席時，聯邦調查局（FBI）反間諜部門在最後一次威脅簡報中指出，其工作重心正在從恐怖主義轉向中國，他認為這意味著中國是首要威脅。儘管俄羅斯也是美國的威脅，但中國透過「一帶一路」將影響力拓展到全球。

在被問到美國對中國是否過於強硬，是否放棄「接觸」政策時，麥考爾說：「他們是敵手。我們必須這樣看待他們。他們遍佈全球，其最終目的是要佔據經濟和全球的主導地位。」

威爾遜國際學者中心總裁哈曼（Jane Harman）指出，由於北極的極地冰蓋融化形成新的洋面，在歐亞大陸之間開闢出新的航線，大大縮短航程；中國積極推動基礎設施和破冰船等投入，意味著「一帶一路」已拓展到美國的邊境線附近。

中美洲國家薩爾瓦多已和中國簽署協議，讓中國人使用兩個港口，並榨取當地資源，從經濟上控制薩國。麥考爾說，中國還拿下斯里蘭卡的港口，在吉布地興建軍事基地，「中國在這方面特別有侵略性」。

麥考爾說，他在某次餐會上曾詢問8個非洲國家的使節，明知中國會剝削他們，為什麼還要和中國做生意，得到的回答是：「我們知道，但是你們沒有在那裡。」

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