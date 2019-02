貿易戰打輸就亂掰？中媒造假美財政部次長發言被打臉

2019-02-14 00:34

〔即時新聞/綜合報導〕香港銷量最高的英語收費報紙《南華早報》在2015年被中資阿里巴巴集團收購,本月12日該報1篇新聞罕見引發美國駐華使領館出面打臉「假新聞」,指控該媒體杜撰中美貿易戰的最後談判日期。

《南華早報》經指正後先修改報導內容,之後又將該篇報導從網路下架,在此前新聞內容提到美國財政部次長大衛.馬爾普斯(David Malpass)12日在北京針對貿易戰,與中方進行第2天的談判,會後被記者問到3月1日的談判期限是否會延長,馬爾普斯「簡單地」聲明「不會」,由此可知美方屆時一定要將此事做個了結。

美國駐華使領館隨後透過推特帳號發表聲明,指出「《南華早報》引用財政部次長馬爾普斯的說法,實際上是不正確的,馬爾普斯沒有針對談判的截止日期向任何記者發表談話,也沒有回答任何的相關問題,或發表任何關於中美貿易戰的評論。」

美國白宮8日宣布,美國貿易代表團11日起在北京將展開第3輪貿易談判,本次談判分為兩階段,11日會先舉行副部長級會議,由副貿易代表傑瑞希(Jeffrey Gerrish)領軍,14日、15日才是部長級高層磋商;本次會談將聚焦於智慧財產權保護,美方將繼續敦促中國進行結構性改革。

美國駐華使領館推特全文

Statement from U.S. Embassy Press Office: The South China Morning Post story quoting Treasury Undersecretary Malpass is factually incorrect. Undersecretary Malpass did not speak to any reporter about the deadline, did not respond to any questions or make any comment whatsoever.