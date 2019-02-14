貿易戰打輸就亂掰？中媒造假美財政部次長發言被打臉

美國財政部次長大衛．馬爾普斯出席在北京的中美貿易戰談判會議。（彭博）

美國財政部次長大衛．馬爾普斯出席在北京的中美貿易戰談判會議。（彭博）

2019-02-14 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港銷量最高的英語收費報紙《南華早報》在2015年被中資阿里巴巴集團收購，本月12日該報1篇新聞罕見引發美國駐華使領館出面打臉「假新聞」，指控該媒體杜撰中美貿易戰的最後談判日期。

《南華早報》經指正後先修改報導內容，之後又將該篇報導從網路下架，在此前新聞內容提到美國財政部次長大衛．馬爾普斯（David Malpass）12日在北京針對貿易戰，與中方進行第2天的談判，會後被記者問到3月1日的談判期限是否會延長，馬爾普斯「簡單地」聲明「不會」，由此可知美方屆時一定要將此事做個了結。

美國駐華使領館隨後透過推特帳號發表聲明，指出「《南華早報》引用財政部次長馬爾普斯的說法，實際上是不正確的，馬爾普斯沒有針對談判的截止日期向任何記者發表談話，也沒有回答任何的相關問題，或發表任何關於中美貿易戰的評論。」

美國白宮8日宣布，美國貿易代表團11日起在北京將展開第3輪貿易談判，本次談判分為兩階段，11日會先舉行副部長級會議，由副貿易代表傑瑞希（Jeffrey Gerrish）領軍，14日、15日才是部長級高層磋商；本次會談將聚焦於智慧財產權保護，美方將繼續敦促中國進行結構性改革。

美國駐華使領館推特全文

  • 被中資收購的香港《南華早報》杜撰美國財政部次長馬爾普斯發言內容，被美方打臉。（圖擷取自美國駐華使領館推特）

    被中資收購的香港《南華早報》杜撰美國財政部次長馬爾普斯發言內容，被美方打臉。（圖擷取自美國駐華使領館推特）

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