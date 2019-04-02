共機挑釁遭小英嗆「強勢驅離」 中國外交部氣炸崩潰

2019-04-02 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機上月31日穿越台海中線對台挑釁，與我方戰機對峙長達10分鐘，總統蔡英文1日也強調，「已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離！」對此，中國外交部又氣炸跳腳，表示「她的胡言亂語、狂言妄語，實在令人氣憤」。

針對共機越線挑釁，中國官媒《環球時報》則宣稱中國從未承認海峽中線，未來可能將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域，甚至將台灣島上的空域劃入巡航範圍。對此，蔡總統1日回嗆，她做為總統，會和戰士一起奮鬥到底，國土一寸不讓，也強調「已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。」

中國外交部發言人耿爽今天出席例行記者會時，有媒體詢問對於蔡總統嗆「要第一時間強勢驅離共機」的說法，中國外交部有何看法，耿爽對此回應，「她的胡言亂語、狂言妄語，實在令人氣憤」。耿爽還宣稱，這不是外交問題，因此把它留給國台辦的新聞發言人做回應。

針對美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在推特發文指，「中國的軍事挑釁不會贏得台灣任何民心」等問題，耿爽則說，在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。美方當初單方面搞《台灣關係法》，與國際關係準則和中美三個聯合公報完全背道而馳。

耿爽強調，中方從一開始就堅決反對，中方敦促美方有關人士要恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報的關係，多做有利於中美關係和促進台海和平穩定的事情，而不是相反。

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