緊盯共機越海峽中線 日外務省：盼兩岸直接對話和平解決

2019-04-02 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，與我方戰機對峙10分鐘，中國官媒《環球時報》甚至稱不排除將台灣島上的空域劃入巡航範圍。對於台海緊張升溫，日本外務省今（2）日表示，盼海峽雙方透過直接對話，和平解決問題，日本外務省強調，基於上述觀點，日本政府將持續關注台海周邊情勢。

據《蘋果》報導，日本外務省今日回信表示，台灣海峽的和平及穩定對區域及全球極為重要，日本政府盼兩岸透過直接對話以和平解決問題，基於上述觀點，日本政府將持續關注台海相關局勢。

對此，我國外交部表示，欣見並感謝日方公開發言關切兩岸局勢，我政府將持續強化自我防衛能力，並與美、日等理念相近國家攜手合作，共同捍衛民主自由制度，維護印太區域的和平穩定。而我國政府長期致力維護兩岸和平，針對中國軍機穿越台海中線的刻意挑釁行動，已予嚴厲譴責，並於第一時間知會區域夥伴國家，共同關注此一危害區域和平穩定的冒進作為。

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