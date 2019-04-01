中國2架殲11 越中線挑釁 我軍急攔截 對峙10分鐘

2019-04-01

〔記者羅添斌／台北報導〕中國以軍事威逼台灣，繼前天派出七架軍機穿越宮古海峽，到西太平洋區域進行海空聯合演訓後，昨天更派出兩架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我方除由在空偵巡的ＩＤＦ戰機應對監控，軍方並緊急增派多架Ｆ十六戰機升空攔截，並全程掌控中國軍機動向，直到共機返回海峽中線以西及其基地為止。

軍方官員說，ＩＤＦ戰機每年四到九月都會前進部署到澎湖馬公，戰機昨才剛完成進駐部署，共機即越過中線挑釁；軍方研判，中國此舉除在測試台灣空防反應時間，並藉由軍機越界向台灣施壓，傳達其以武促統的政治目的。

我增派戰機升空 多次實施廣播驅離

國防部昨晚表示，中國軍機殲十一型戰機兩架，於昨上午十一時許踰越中線，進入我國海峽西南面空域，經我在空偵巡的戰機適切應對並增派戰機緊急升空攔截，同時實施廣播驅離後，共機即飛返海峽中線以西空域。

權威人士指出，中國軍機過去罕有越過海峽中線的舉動，大多在海峽中線以西的空域進行巡弋或演訓，過去曾有中國軍機為了避開不良天候，或是躲雲的動作太大，偶有擦邊進入中線以東空域的情形，但都很快就回到中線以西。

距台灣本島僅約百浬 絕非偶發行為

但權威人士透露，上述中國戰機昨卻是對台進行極度的挑釁行動，先是來回逼近台海中線，後來更穿越進入中線以東空域，並在澎湖西南方空域來回飛行，時間長達十餘分鐘，距台灣本島約一百浬，顯示這已是有計畫的挑釁行動，絕非偶發行為。

軍方官員說，在共機靠近中線時，我方就已有在空軍機進行攔截示警，共機越界進入中線以東空域時，我方緊急加派軍機升空攔截，防空飛彈陣地接令待命；我方戰機飛行員更多次對共機實施廣播警告，但共機並未理會，依舊在中線以東空域來回飛行，最後是在中線以東空域十餘分鐘後，才退回中線以西空域，我方戰管單位是在監控共機返回其駐地之後才解除狀況。

共機越界挑釁

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