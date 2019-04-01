共機蓄意越中線 蔡英文下令軍方第一時間強勢驅離

對於中國昨（31）日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，蔡英文今（1）日發文回嗆：「對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離！」（圖取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2019-04-01 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，與我方戰機對峙10分鐘。而中國官媒《環球時報》發表社論稱中國從未承認海峽中線，未來可能將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域，甚至將台灣島上的空域劃入巡航範圍。對此，總統蔡英文今日發文回嗆：「對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離！」

蔡總統嚴正表示，國軍有充分萬全的準備，鞏固2300萬人民選擇自由、民主的生存權利，自己已經下令軍方對於蓄意越過中線的挑釁，「必須第一時間強勢驅離」。近期解放軍動作很多，前天中國軍機飛越宮古海峽，引起周邊國家嚴重關切，昨天又飛越台灣海峽中線，遭我國空軍警告後，才返回中線以西的挑釁行為。

蔡總統指出，中國這些動作，不僅是對兩岸現狀的片面改變，更是對區域安全穩定的公然挑釁，「我要提出嚴正的抗議，也要鄭重提醒北京當局：不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海現狀」。

蔡總統強硬表示，國軍守衛疆土沒有假日，「我作為總統，我會讓國人放心，也會和各位戰士一起奮戰到底，國土一寸不讓！」、「愚人節但國家安全不能開玩笑」、「堅定守護國家主權及安全、堅定維護民主自由生活方式、堅定壯大台灣！」

據《中央社》報導，府方人士表示，蔡總統上午召集國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等首長，就本案最新情勢、國軍應處準備等聽取簡報。總統指示軍方，對於蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間予以強勢驅離，斷絕任何對國家安全的可能威脅。

蔡總統認為，台海中線的穩定存在，是確保兩岸和平現狀與區域安全穩定的基石。長久以來，台灣作為區域中的重要成員，始終善盡國際責任，堅持不挑釁、不製造事端的原則，勉力維持中線以及台海的安全穩定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/