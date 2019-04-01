侵門踏戶！共機越台海中線 中媒再嗆：未來巡航台灣島上空

2019-04-01 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（31）日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，與我方戰機對峙10分鐘。而中國官媒《環球時報》昨日發表社論稱中國從未承認海峽中線，且解放軍這樣做是回應美方動作並打擊民進黨政府，甚至妄稱若台灣和美國的挑釁變本加厲，很可能將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域，且還可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍

據《環球時報》社論宣稱，所謂海峽中線只是一條心理線，大陸方面從未承認過它，雙方海空軍過去形成不越過它的默契，但若說這種默契是台海現狀的一部分，維持它的前提條件是「兩岸關係的政治基礎保持不變，台灣也不發生與外部勢力超過以往水平的連繫和互動」。

社論表示，解放軍這樣做是「對台灣當局的嚴正警告」，也是對美方近來頻頻在台海方向「搞各種動作」的清晰回應。從美國通過《台灣旅行法》以來，美台互動不斷加碼，尤其是美艦今年三次通過台灣海峽，不斷向大陸方面施壓，大陸方面不可能不作出反應，「華盛頓太高估了其軍事力量對大陸方面的威懾力」。

此外，因台灣接近選舉，蔡英文和民進黨其他頭面人物競相攻擊大陸，試圖用挑起兩岸緊張的極端方式吸引選票，「他們的這一囂張氣焰也需要大陸方面予以打擊」。

社論揚言，未來將取決於台灣和美國方面「今後的表現」，若台美的挑釁變本加厲，大陸海空軍很可能徹底不再理會所謂中線，「將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域」，還可能「將台灣島上的空域劃入巡航範圍」。

社論宣稱，美台都要有一個清醒的認識，「台海問題的終極主導權已經在中國大陸一方」、「既不在美國軍隊的手裏，更不在只擅長競選遊戲的民進黨及其當局一邊」。大陸方面一直奉行兩岸和平統一的政策，因而在軍事上相對克制。但是大陸有一手回應各種政治和軍事挑釁的主牌，美台休要迫使大陸把它們一張一張打出來。

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