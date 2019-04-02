共軍越海峽中線挑釁 美學者：習近平只想征服台灣

2019-04-02 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕共機日前越過台灣海峽中線，對台挑釁，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）認為，共軍挑釁證明習近平是個積極且雄心勃勃的軍國主義者，不想要台海和平及維持現狀，而是希望能征服台灣。

根據《中央社》報導，易思安指出，中共有三大目標，首先是將台灣從美國和其他國家中孤立出來，再來是利用宣傳，讓台灣民眾以為處於絕望境地；第三則是收集情報，為將來襲擊台灣做準備。而中共希望透過戰機跨越海峽中線來推進這三項目標，一方面削弱台灣民眾的信心，並透過挑戰台灣空軍的方式來收集相關反應時間及戰術能力等情報，除此之外，北京還能操控台灣輿論，用來破壞台灣民主。

易思安提到，美國政府已經意識到中國對台灣所構成的威脅，華府會持續增加對台灣的支持，因為台灣是個自由民主國家，與美國共享基本價值，「台灣是負責任的國家，中國則不是」。

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