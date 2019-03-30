泰國破獲日本詐騙集團 逮捕15名日籍嫌犯

2019-03-30 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕昨日泰國警方破獲1處電話詐騙機房，並逮捕15名22歲至54歲的日本籍男姓嫌犯，該15名嫌犯疑似以民宅為基地，詐騙住在日本國內的國民。

綜合外媒報導，泰國警方昨日在度假勝地巴達雅（Pattaya）的1處民宅，破獲了以民宅當詐騙機房的日本詐騙集團基地，並逮捕了15名日本籍嫌犯，警方在機房內發現52台使用網路線的ip電話、19台筆電與日文所寫的詐騙手冊，據了解，被逮捕的15名嫌犯3到4個月前，曾持觀光簽證入境泰國，並租下巴達雅的獨棟房屋共同生活。

這棟房屋的屋主因為注意到家裡寄來許多電話，便向警方報案，經過好幾個月的調查，昨日警方以非法工作為由逮捕他們，警方表示，這個集團疑似偽裝討債公司負責人，以電子郵件寄偽造帳單為手段，向受害者騙取金錢，目前粗估至少有500人受害，詐騙金額約8900萬日圓（約新台幣2476萬元），根據在屋內查扣的筆電，可以看到「3月金額1億3000萬日圓」不過這15名嫌犯堅決否認涉案。

日本警方將派人前往泰國，查明這15名嫌犯的涉案情形。

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