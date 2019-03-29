孟宏偉遭「雙開」 孟妻轟中國當局聲明含糊

2019-03-29 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨中央紀律檢查委員會（中紀委）27日宣布，前中國公安部副部長、國際刑警組織主席孟宏偉已遭開除中共黨籍及中國公職（雙開），理由是孟宏偉濫權、涉貪、收賄與縱容髮妻仗勢徇私牟利。孟宏偉妻子29日透過外媒發聲駁斥中國當局的指控，更指她的丈夫被雙開是因為「政治原因」。

中紀委27日透過官網表示，孟宏偉毫無黨性原則及組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利等，故中紀委及負責調查公職人員的中國國家監察委員會，決定分別對孟宏偉處以開除中共黨籍與中國公職處分。

目前和2個孩子繼續住在法國里昂（Lyon）的孟妻葛瑞絲‧孟（Grace Meng）29日透過律師向《路透》發布聲明表示，中國的「新聞稿公開揭示了孟宏偉一案的政治性質，對我們全家基本人權相關問題隻字未提」。

孟妻批評道，中紀委未能提供孟宏偉去向或人身安全的資訊，「相反的，中紀委只給了含糊、籠統且未經證實的聲明。中國當局未能說明實際的指控或提出證據支持種種指控。」

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