批孟宏偉「咎由自取」 中國公安部：必須肅清遺毒

2019-03-28 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席孟宏偉去年9月回到中國後一夕音訊全無，其妻子指孟安全受到威脅，向外界求援。中國當局昨突宣布，孟觸犯多項罪責，將他開除黨籍、依法送辦。中國公安部部長趙克志隨即召開會議，強調「堅決擁護、支持黨中央決定。」

中國公安部網站發布新聞稿，指趙克志昨召開公安部黨委擴大會議，強調「堅決擁護，堅決支持黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央決定上來，堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。」

會議表示，孟宏偉毫無黨性原則及組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定，以及肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活等。會議中還強調，孟宏偉在十八大後不知敬畏，不收斂，不收手，嚴重玷污黨的形象，嚴重損害國家利益，造成惡劣影響，遭雙開（開除黨籍、公職）完全是其「咎由自取」，直言「要全面徹底肅清孟宏偉流毒影響」、「肅清周永康，孟宏偉的遺毒遺害。」

中共中央紀律檢查委員昨宣布孟宏偉嚴重違反黨的政治紀律，並涉及受賄犯罪等罪嫌，除了嚴重玷污了黨的形象、嚴重損害國家利益，還對社會造成惡劣影響，必須要嚴格處理，因此目前已將他開除黨籍、收繳犯罪所得，再由檢察機關依法起訴。

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