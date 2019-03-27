孟宏偉被消失多天 中國政府突出手：毫無黨性需開除黨籍

2019-03-27 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席孟宏偉，去年9月回到中國後突然「被消失」，留在法國的妻子著急地向外界求救，直指丈夫與自己人身安全遭到威脅。中國當局對此沉默多個月後，今（27日）大動作抨擊孟宏偉並將他開除黨籍、依法送辦。

中共中央紀律檢查委員會於官網指出，孟宏偉「毫無黨性原則，毫無組織觀念」，不僅沒有按規定報告個人事項，還對抗組織、堅決不執行黨中央決定，顯然具有極其嚴重的特權思想，並且公權私用濫權妄為，「肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活」。

中紀委怒斥，孟宏偉完全是「家風敗壞」，不僅利用職務上的影響力，為妻子謀取特殊職位，還縱容妻子利用職權搞關係、謀私利。此外，孟宏偉的權力觀念相當扭曲，靠著職權的便利條件，為他人謀取晉升、調職等利益，並從中非法收受大量財物。

中紀委表示，孟宏偉的這些行為，已嚴重違反黨的政治紀律，並涉及受賄犯罪等罪嫌，除了嚴重玷污了黨的形象、嚴重損害國家利益，還對社會造成惡劣影響，必須要嚴格處理，因此目前已將他開除黨籍、收繳犯罪所得，再由檢察機關依法起訴。

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