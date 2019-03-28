小英批「一國兩制」 港議員：北京勿自我感覺良好

2019-03-28 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天過境美國夏威夷，她以香港為例，指台灣人因香港經驗，因而拒絕中國「一國兩制」。對此香港民主黨立法會議員涂謹申也呼應蔡說法，他呼籲中共中央應該深入了解港人想法，不能以單方面角度而自我感覺良好。

蔡英文今日凌晨與美國華府智庫視訊對話時以香港為例，呼籲台灣跨黨派政治人物勿陷大陸經濟陷阱，又指台灣人因香港經驗，而排斥一國兩制。涂謹申對此說，蔡以香港為例，代表台灣對「一國兩制」沒有信心。

涂表示，過往港台兩地調研觀察，都顯示兩地人民對「一國兩制」缺乏信心，他呼籲中共應該深入了解港人想法，回歸「一國兩制」初心，檢討過往實踐。

他回應蔡說法時表示，中國北京不能以單方面角度而自我感覺良好，例如看到自稱「台灣女孩」的全國政協委員凌友詩，或最近高雄市長韓國瑜訪問香港便認為一國兩制成功。

高雄市場韓國瑜赴香港參訪時，走入中聯辦與對方會面，此舉被視為韓為「一國兩制」背書，涂認為，韓國瑜赴香港觀摩和「唱好」，不能用來衡量「一國兩制」成功與否。

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