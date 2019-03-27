堅決反對一國兩制！軍校校友總會：凡犯中華民國必全力掃清

2019-03-27 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國中央軍事院校校友總會今日召開記者會宣布，3月29日將於中正紀念堂舉辦「紀念蔣公、捍衛中華大會師」活動，預計將有5千多名各軍事院校退役同袍參加；針對中國領導人習近平鼓吹「一國兩制」統一進程方案，軍事院校校友總會也強調，一國兩制是不可能的事情，中華民國為民主共和國，凡侵犯中華民國者，國民革命軍必全力掃清。

陸戰隊備役上將、中央軍事院校校友總會理事長季麟連表示，今年是蔣公逝世44週年，將於青年節當天舉辦嘉年華式的動態紀念活動，校友總會底下11個社團及百餘個各軍事院校年班的退伍同袍響應參加，早上9點隊伍在中山南路集結後，會通過自由廣場大門，在兩廳院廣場演唱愛國歌曲、合唱蔣公紀念歌致敬。

季麟連指出，這次動員重點在各軍事院校連班，當天活動概約有5千人參加，「紀念蔣公、捍衛中華」是指捍衛中華民國，校友總會成立宗旨就是要捍衛中華民國；據主辦單位規劃，活動並未邀請政治人物及地方首長參加，單純由軍系社團出面號召舉行。

此外，對於中國領導人習近平提出「九二共識一國兩制」方案，欲消滅中華民國，季麟連強調「那是堅決的反對，我們有我們的主義，我們有我們的目標，我們是中華民國中央軍事院校校友總會」。

季麟連表示，校友總會成立於民國77年9月3日，那一年國家最重大的事情，是前總統蔣經國在1月13日過世，「我們都是繼承革命志業的」，所以辦公室掛著先總統蔣公一幅畫，蔣公是國民革命軍創始人。

季麟連談及，蔣公是秉承總理孫中山的意志成立了黃埔軍校，再過5年黃埔軍校就滿百年，為世界所公認四大軍校，黃埔軍校更是首屈一指，當年畢業學生對這個國家所做的犧牲和貢獻，那更是世界有目共睹。

季麟連說，陸軍官校兩邊有「貪生怕死莫入此門、升官發財請走他路」兩句話，多麼氣派的標語，也是行動的指標，「國民革命軍是憲法守護者，中華民國憲法規定非常清楚，基於三民主義為民有、民治、民享的民主共和國，這是顛覆不破的」。

「一國兩制是不可能的事情！」季麟連強調，一切須以中華民國憲法為依據，一切為憲法為依歸，凡是牴觸憲法的，一律強烈排斥，這就是國民革命軍的任務，「凡有侵犯中華民國的，國民革命軍是以全力掃清，這是無可置疑的！」

對於蔡政府正推動中正紀念堂轉型方案，季麟連提及，堅決捍衛中華、捍衛蔣公、捍衛中正紀念堂，目前那還在醞釀階段，蘇貞昌院長是很明智的人，他與蘇揆有多次接觸，蘇說會做出很適當決定。

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