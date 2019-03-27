裴洛西：香港一國兩制情況急速轉差

2019-03-27 20:28

〔中央社〕據引述，美國眾議院議長裴洛西在華盛頓會晤到訪的「香港2020」召集人陳方安生時表示，美國政界普遍認為近年北京對香港事務的干預日益加劇，令「一國兩制」情況急速轉差。

陳方安生和立法會議員郭榮鏗和莫乃光近日訪美。郭榮鏗方面今天公布，在華盛頓（香港時間27日）最後一天行程中，他們先後會見了裴洛西（Nancy Pelosi）及美國國務卿辦公室官員。

據引述，裴洛西向陳方安生等人說，她非常關心「一國兩制」在港的實施情況及香港市民的人權，包括普選權是否得到保障和落實。

她說，她和美國政界都普遍認為近年北京對香港事務的干預日益加劇，令「一國兩制」情況急速轉差。

陳方安生等人向裴洛西說，「一國兩制」能否按照原意成功落實，國際社會包括美國的關注十分重要，國際社會有義務監察中國政府是否遵守中英聯合聲明。

裴洛西回應說，美國朝野將繼續透過「美國─香港政策法」監察「一國兩制」在香港的落實，並支持香港市民繼續爭取民主普選。

據公布，雙方也討論到港府近期提出修改逃犯條例一事。

陳方安生等人向裴洛西指出，事件至今未能釋除外界疑慮，核心問題是不能接受香港境內的人被送往中國大陸受審。

裴洛西說，倘若通過了相關修定，「美國人的人身安全及在港的美國企業的利益必定會受到影響」。

陳方安生等人呼籲美國政界積極並盡快就上述議題發聲。

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