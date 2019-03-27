英國《香港半年報告書》：高度自治正在減弱

2019-03-27 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國依據《中英聯合聲明》監督香港「一國兩制」的施行狀況，英國外交部近期向英國國會提交最新一期的《香港半年報告書 》，表示香港的一國兩制施行狀況雖然良好，不過香港人的政治自由與高度自治正在削弱；報告書指出，香港近年相繼發生禁止香港民族黨運作、對候選人作政治篩選、驅逐《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）出境等等行為，凸顯香港日益被中國當局的高壓統治所影響。

綜合外媒報導，英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）在報告書中指出，自1997年香港主權移交以來，一國兩制在香港的成功實踐，對香港的繁榮至關重要，而商業與司法獨立也在一國兩制下運行良好；不過，侯俊偉表示，但近期接連發生諸如「禁止香港民族黨運作、對選舉候選人作政治篩選，與疑似因政治動機而驅逐《金融時報》的亞洲新聞編輯出境」等行為，都凸顯香港在公民與政治自由方面，香港的高度自治正面臨侵蝕。

侯俊偉說，而最近香港所面臨的壓力，使香港逐漸與中國同化，轉而限縮公民與政治自由；侯俊偉強調，言論自由是《中英聯合聲明》所保障的權利之一，香港如果想繼續吸引外商投資並成為安居之都，就必須保持高度自治，堅守《中英聯合聲明》所保障的權利和自由，是一個恆久的承諾，也是香港繼續保持未來穩定繁榮的最佳方法。

不過香港政府對此表示，外國政府不應以任何形式，干預香港的內部事務，並強調「香港的人權和自由，受到基本法和法律保障」；港府有責任確保選舉符合基本法和相關選舉法律，「報告所指的政治篩選，絕不存在」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/