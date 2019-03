要俄軍滾出委內瑞拉 川普：走著瞧，所有選項都有可能

2019-03-28 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕針對俄羅斯派兵進入委內瑞拉,美國總統川普27日直接嗆「俄羅斯必須滾」、「走著瞧,所有選項都是開放的」,要求俄羅斯自委內瑞拉撤兵,並表示不排除武力推翻馬杜洛(Nicolas Maduro)政權。

綜合外媒報導,反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)目前被包含美國在內的51個國家承認維臨時大總統,但俄國則依然承認馬杜洛為合法政權,並派兵進入委內瑞拉。23日有兩架俄羅斯空軍飛機降落在委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)附近,上面載有近100名俄國軍人,美國政府相信,這些俄軍是特種部隊和網路安全人員。

而川普27日在白宮會見瓜伊多的妻子羅沙雷斯(Fabiana Rosales)時,直接稱「俄羅斯必須滾(Russia has to get out)」,美國會阻止馬杜洛政府調動資金,並實施一連串的經濟制裁,而對於媒體提問美國是否有可能採取軍事行動,川普表示:「我們等著瞧,所有選項都是開放的。(We will see.All options are open)」

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/