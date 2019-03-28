要俄軍滾出委內瑞拉 川普：走著瞧，所有選項都有可能

2019-03-28 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕針對俄羅斯派兵進入委內瑞拉，美國總統川普27日直接嗆「俄羅斯必須滾」、「走著瞧，所有選項都是開放的」，要求俄羅斯自委內瑞拉撤兵，並表示不排除武力推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權。

綜合外媒報導，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）目前被包含美國在內的51個國家承認維臨時大總統，但俄國則依然承認馬杜洛為合法政權，並派兵進入委內瑞拉。23日有兩架俄羅斯空軍飛機降落在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）附近，上面載有近100名俄國軍人，美國政府相信，這些俄軍是特種部隊和網路安全人員。

而川普27日在白宮會見瓜伊多的妻子羅沙雷斯（Fabiana Rosales）時，直接稱「俄羅斯必須滾（Russia has to get out）」，美國會阻止馬杜洛政府調動資金，並實施一連串的經濟制裁，而對於媒體提問美國是否有可能採取軍事行動，川普表示：「我們等著瞧，所有選項都是開放的。（We will see.All options are open）」

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