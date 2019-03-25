美介入委內瑞拉危機 俄：意在獲取廉價石油

2019-03-25 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉「雙總統」政治僵局持續延燒，俄羅斯支持原總統馬杜羅，美國則支持反對派領袖瓜伊多，並對委內瑞拉實施經濟、石油等制裁。俄羅斯國家安全會議（Security Council）秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）25日批評，美國的相關行為意在獲得委內瑞拉的廉價石油，並尋求出口昂貴的頁岩油，這是惡意競爭。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，帕特魯舍夫接受俄媒《消息報》訪問時表示：「美國針對委內瑞拉採取的行動，是華府使用惡意競爭方法推進美國經濟利益政策的表現之一。美國的戰略目標是未來數年在世界石油出口市場領先其他國家，確立美國的遊戲規則，迫使石油輸出國組織（OPEC）按照美國的意志行事」。

帕特魯舍夫還批評，美國對伊朗、俄羅斯進行制裁，限制2國在石油貿易中的能力，卻對獲取委內瑞拉的石油志在必得，「美國的目標很明確：讓美國的石油加工企業使用委內瑞拉的廉價石油，同時向包括歐洲在內的其他國家，出口美國昂貴的頁岩油」。

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