波音公布737 Max軟體更新 分析：最快要6週才能復飛

波音在美國時間27日提前公布其737 Max機型的軟體修正升級。（美聯社）

2019-03-28 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕波音公司（Boeing）旗下737 Max機型，在5個月內2次失事。波音在美國時間27日提前公布其737 Max機型的軟體修正升級、駕駛艙警報系統和額外的機師培訓，該公司副總裁辛奈特（Mike Sinnett）強調，會竭盡所能確保不再發生意外。分析指出，至少需要6週時間才能復飛。

綜合外媒報導，辛奈特表示，「我們正在與世界各地的客戶和監管機構合作，讓客戶恢復對航空製造業的信心，重申波音對安全的承諾，並贏得公眾對飛行的信任。」

報導指出，經過兩週的研究，波音計畫修復737 Max的細節27日公布，主要變化包括飛機的機動特性增強系統（MCAS），自動駕駛控制系統現在將從兩個攻角感測器接收數據，而不是僅有一個。另外，如果兩個感測器差異超過5.5度，MCAS系統將會失效，並且不會將飛機的機頭推低。

波音表示，所有737的機師都需要加強培訓，使他們更全面了解MCAS系統如何運作，並培訓他們遇到問題時如何解除其功能。

軟體更新必須獲得FAA批准，才能讓737 Max復飛。一些分析人士認為，在這些被停飛的客機再次升空之前，至少需要6週時間，最長可達12週。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/