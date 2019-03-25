為與空中巴士搶訂單 《紐時》爆波音匆忙推出737 Max

2019-03-25 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 Max 8在半年內發生2起重大空難，總共造成346人罹難，引發各界對波音飛機的安全性質疑，有波音前員工爆料，波音為與歐洲空中巴士搶訂單，在倉促之中以2倍速度推出737 Max，導致部分安全風險被忽略，設計疏漏和成本壓縮下才釀2起憾事。

據《紐約時報》報導，2011年美國航空公司（American Airlines）準備向歐洲空中巴士下商用客機訂單，波音得知後，為重新獲得飛機訂單，放棄了1個10年的新型客機開發計畫，轉而大舉投入主力機型737的更新，承諾6年內完工，工程師團隊以原本速度的2倍趕工設計圖紙，一系列複雜指令恐都被省略。

另外在壓縮成本的要求下，波音公司要求737 Max機型相較於以往應作出最小程度的改變，除了幫助新機型盡快獲得認證，也減少飛行員培訓時間，導致一些幫助飛行員更有利操作的系統更新被迫流產。

波音1位前高級官員坦承，之所以選擇放棄一切計畫全力生產737 Max，正是出於它比從零開始要快得多、容易得多，成本也低得多。

僅用4年的時間，第一架波音737 Max飛機便出廠，儘管過程倉促，但前員工認為生產過程飛機仍然是完全安全的。

不過美國聯邦航空總署（FAA）將疑似與接連2起空難有關的「機動特性增強系統（MCAS）」部分認證作業，直接委託給波音公司，也就是波音自己完成部份認證，而直接參與評估或知情的工程師透露，波音737 MAX系列客機的MCAS，僅靠一個感應器的訊號即可自動壓低機頭，出狀況時的安全評估等級被認定為「有害」，只比「災難性」低一級。

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