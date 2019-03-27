波音737又傳故障！美西南航空客機起飛後緊急降落

美國西南航空一架737 MAX 8客機傳出引擎故障。（美聯社）

2019-03-27 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX 8又傳故障！美國西南航空一架波音737 MAX 8客機，當地時間週二在從佛羅里達州起飛，轉運至加州途中，發生引擎故障事故，最後緊急降落在奧蘭多機場，當時機上沒有任何乘客。

綜合外媒報導，根據航班追蹤軟體FlightAware，航班於週二下午2點47分起飛，下午2點58分降落在奧蘭多國際機場。美國聯邦航空總署（FAA）表示，目前正在調查此事件，初步了解是由於引擎發生故障導致。

報導指出，班機緊急降落後，一名機師報告指出，其中一部引擎存在「性能問題」，西南航空發言人蘭森（Dan Landson）表示，發生問題的飛機現將被轉移到西南航空公司的奧蘭多維修設施進行調查。

西南航空公司擁有34架737 MAX 8，是所有美國航空公司中最多。另根據報導，737 MAX在復飛之前，必須獲得FAA的授權，但一名政府消息人士向法新社表示，波音公司尚未向FAA提交其提議的軟體補丁。

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