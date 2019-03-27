川普承認以色列擁戈蘭高地 外媒：台灣、印度該擔心

2019-03-27 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署命令，承認以色列擁有戈蘭高地主權，此舉引發國際譁然，外媒分析，川普此舉違反國際法，台灣與印度應該感到擔憂。

《QUARTZ》報導，川普承認戈蘭高地是以色列的一部分，聯合國以及世界其他地區則認為該地屬敘利亞，川普此舉無視聯合國的規範「會員國不得對任何國家的領土完整性或政治獨立性進行威脅或使用武力」，並將其他受爭議領土的未來置於危險之中。

報導指出，紐約大學學者戈德堡（Edward Goldberg）憂心，「如果中國明天侵犯台灣，那不是同一件事嗎？」「或巴基斯坦進犯喀什米爾？」台灣擁有眾多人口、自治政府、獨立的民主選舉，但中國仍認為台灣是中國的一部分，習近平更警告可能會武統台灣。

衛斯理學院政治學教授哥達德（Stacie Goddard）表示，俄羅斯的鄰國可能也會受影響，川普承認以色列擁有戈蘭高地，可能讓俄國增強對南奧塞提亞及阿布哈茲的信心，南奧塞提亞及阿布哈茲原屬喬治亞，但獲俄國軍方支持。

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