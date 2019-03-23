戈蘭高地歸以？ 川普又捅馬蜂窩

2019-03-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普在以色列總理納坦雅胡訪美前夕的二十一日突然推文表示，承認戈蘭高地主權屬於以色列的時機已然到來。此言堪稱美國外交政策上的重大轉變，也被視為川普幫下月尋求連任的納坦雅胡助選。以色列在一九六七年的中東戰爭中占領戈蘭高地至今，國際社會並不承認以國併吞戈蘭高地，二十二日紛紛重申不承認以國擁有戈蘭高地主權，批評川普挑起新危機，不負責任。

戈蘭高地夾處在敘利亞、以色列、黎巴嫩和約旦之間，面積一千兩百平方公里；一九四一年敘利亞獨立後，取得戈蘭高地主權。以色列在一九八一年兼併，然此舉並未獲得國際社會承認。戈蘭高地上仍有一片廣達四百平方公里的緩衝區分隔以、敘兩軍，由聯合國派駐觀察部隊駐守。

即將於下週訪美的納坦雅胡，一直敦促美國承認以國擁有戈蘭高地主權，如今終於得償所願；加上以國將於四月九日舉行大選，鷹派的納坦雅胡因貪瀆醜聞纏身，陷入苦戰，據信川普此言有助他的連任選情。以色列認為，控制戈蘭高地可為以色列提供緩衝區，避免敘利亞和伊朗發動攻擊。

但川普在接受福斯商業網訪問時，否認意在為納坦雅胡助選，因為承認以色列擁有戈蘭高地，對他的對手也有利。不過，納坦雅胡還是對川普公開助拳感激不盡，大讚川普「締造歷史」，「謝謝你，川普總統！」川普過去也曾做出偏袒以色列並引發國際譁然的重大外交政策變革，最知名的莫過於承認耶路撒冷為以色列首都，並將駐美大使館搬遷至耶城。

但其他國家則不以為然。敘利亞政府二十二日譴責川普公然違背國際法；挺敘國總統阿塞德的俄羅斯外交部則批評川普說話不負責任。伊朗、埃及、德國與歐盟都認為戈蘭高地是遭以色列占領的敘國領土。

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