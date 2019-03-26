川普正式承認以色列對戈蘭高地主權 激怒中東國家

2019-03-26 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在當地時間25日於白宮會晤以色列總理納坦雅胡，正式簽署命令，承認以色列擁有戈蘭高地主權，外界視為是川普為聲勢低迷的納坦雅胡助選，但此舉恐引發新一波中東衝突。

綜合外媒報導，美國總統川普在白宮會見了以色列總理納坦雅胡，川普表示今天將採取歷史性措施，來提升以色列的防衛能力，隨後他在納坦雅胡面前簽署了公告，正式承認以色列對戈蘭高地的主權，川普還把簽署公告的筆交給納坦雅胡，對其說「把它交給以色列人民」。

納坦雅胡指出，戈蘭高地對他們的安全比以往任何時候都更重要，這項宣言來得相當即時，他強調：「以色列在自衛戰中贏得戈蘭高地，猶太人在戈蘭生活可以追溯到幾千年前」。

此舉引發國際譁然，敘利亞強硬表示，川普對其主權和領土完整做出「公然攻擊」，稱有權收回戈蘭高地，阿拉伯聯盟也痛批：「川普的承認不會改變該地區的地位」。

聯合國秘書長則明確表示戈蘭高地的地位沒有改變，1981年聯合國安理會一致通過497號決議，宣布以色列的「戈蘭高地法」無效，其在當地的管轄權及行政管理不具國際法律效力，要求以色列撤銷其決定。

戈蘭高地位於敘利亞、黎巴嫩和以色列三國交界地帶，以色列在1967年第三次中東戰爭中佔領這一戰略要地，實施控制和管轄，拒絕歸還敘利亞；敘利亞為奪回失土，在1973年贖罪日戰爭（第四次中東戰爭）集結1400台坦克大舉進攻戈蘭高地，爆發二戰後最大的坦克決戰，但以色列最終仍守住高地。

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