川普簽文告 承認戈蘭高地屬以國

2019-03-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普二十五日於白宮簽署總統文告，公開承認以色列一九六七年控制至今的「戈蘭高地乃以色列的一部分」，正尋求連任的以國總理納坦雅胡，在場見證這個歷史性時刻。由於此宣示打破國際社會長期共識，立刻引發各界強烈反彈，敘利亞譴責這是「明目張膽的侵略」，包括美國盟邦沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、科威特、土耳其與加拿大都表示反對，聯合國則重申會遵守安理會決議，即以國兼併戈蘭高地「無效且無國際法效果」。

以色列從一九六七年第三次中東戰爭軍事占領至今的戈蘭高地，國際始終公認乃敘利亞領土；聯合國安全理事會一九八一年更一致通過四九七號決議，要求以色列國會撤銷當年「戈蘭高地法」賦予以國治權的併吞式做法。

但川普二十一日透過推特預告，「過了五十二年，是美國全面承認以色列主權及於戈蘭高地的時候了，這對以色列及區域穩定而言，具有關鍵戰略及安全的重要性！」就在二十五日納坦雅胡訪問白宮時，川普親自簽署文告，納坦雅胡則讚揚川普，「以色列從沒有比你更好的朋友」。

川普在文告中強調，伊朗和如真主黨等多個恐怖組織，讓戈蘭高地成了攻擊以國的「潛在進攻地」；也因「此一獨特情況」，承認戈蘭高地為以色列的一部分，有助以國自衛。美聯社點出，文告強調「獨特情況」，顯然是為了避免讓兼併克里米亞半島的俄羅斯得以援引。

美波灣盟邦譴責

駐有美軍的波斯灣四國沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、科威特，二十六日齊聲譴責美國，沙國警告美國此舉「將傷害和平進行並影響區域穩定」。國際特赦組織視此為「川普政府違反國際法與共識的另一件不負責任魯莽代表作」。

納坦雅胡因巴勒斯坦聖戰團體「哈瑪斯」對以國發射長程火箭，緊急縮短訪美行程，趕回國內。「哈瑪斯」二十五日再度從以國封鎖的加薩走廊射出火箭，估計至少有三十枚；以色列軍方二十六日展開回擊，發動十五次空襲，轟炸了哈瑪斯情報總部與領導人哈尼耶的辦公室。以國並開放南部主要城市的民防設施供民眾避難、取消運動賽事、停止大眾運輸系統。

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