報導修女「性奴」醜聞被打壓 梵蒂岡女性雜誌編輯部總辭

2019-03-27 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕教廷性醜聞事件持續發酵，報導該事件的梵蒂岡女性雜誌的創辦人和全女班編輯委員會，控訴教廷，在她們報導過修女被神職人員「性虐待」及當「性奴」的事件後，就遭到教會內更嚴厲的打壓和抹黑，預定於下個月出刊的雜誌社論中宣佈總辭，並向教宗方濟各發信：「我們投降」。

綜合媒體報導，《女性教會世界》（Women Church World）是教廷唯一女性雜誌，在2012年創刊，隨梵蒂岡報章《羅馬觀察家報》一同出版，由女性編輯、為女性發聲。

雜誌編輯委員會預定的總辭計劃，被媒體提前知道而曝光，據已知的控訴內容，

創辦人絲卡拉菲亞（Lucetta Scaraffia）在給教宗的信指出：「我們投降，是因為感覺遭受不信任氣氛和日趨嚴重的抹黑行動包圍。」

報導指出，這個月刊一直是編輯自主，且全由女性組成的編輯團隊，但今年初，《羅馬觀察家報》男編輯險險進入月刊編輯部，後來又停掉在法國、西班牙和拉丁美洲國家的譯本發行；此外，《羅馬觀察家報》還找了一批女性作者發表文章，「立場明顯跟《女性教會世界》打對台」。

絲卡拉菲亞控訴，《羅馬觀察家報》的作法就是只挑選聽命的女性，「模糊我們的話、令我們不再成為教廷對外溝通的渠道」，放棄教宗方濟各對自由發言的追求，月刊編輯委員會已不可能再跟《羅馬觀察家報》合作。不過，《羅馬觀察家報》男編輯蒙達發聲明否認抹黑。

絲卡拉菲亞是一名女性主義者，本身是歷史學教授兼記者，也是梵蒂岡內最高調的女性。

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