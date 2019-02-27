性侵2男童 教廷經長恐判囚50年

2019-02-27

澳洲法院判決罪名成立

〔編譯魏國金／綜合報導〕七十七歲的梵蒂岡經濟部長、澳洲樞機主教佩爾（George Pell），二十六日遭澳洲維多利亞州郡法院判處性侵兩名唱詩班男童有罪，恐面臨最高五十年徒刑，他也成為性侵兒童罪成立的天主教最高階神職人員。佩爾堅稱無罪並提出上訴。梵蒂岡則聲明，對該判決感到悲痛，由於佩爾有權上訴，梵蒂岡將等候上訴審判結果。

性侵兒童罪成立的最高階神職人員

佩爾於二○一四年被教宗方濟各拔擢為經濟部長，成為他的首席財政顧問，並推動教廷充斥醜聞的財政系統。他在該判決出爐後才退出方濟各最倚重的顧問團「九人樞機諮議會」（C9 council）。該判決無疑將重創方濟各的聲望。

由十二人組成的陪審團一致判決佩爾一項性侵、四項強制猥褻罪成立。判決指出，一九九六年某天，佩爾剛結束墨爾本聖派翠克大教堂的彌撒，數百信徒魚貫離開教堂之際，在聖器收藏室逮到兩名時年十三歲的唱詩班男孩偷喝在彌撒中使用的葡萄酒。時年五十五歲、剛被任命為墨爾本最高階神職人員的佩爾，強迫兩人為他口交，並猥褻他們。一個多月後，佩爾再度猥褻當中一名受害者。

佩爾堅稱無罪，形容相關指控是「卑鄙、令人作嘔的行為」，違背他的信仰。他的律師在法庭上辯護說，只有「瘋子」才會在如此公開的場所冒險性侵男孩，「聽來荒唐可笑」。

其中一名被害人已於二○一四年因吸食海洛因過量過世，另名受害者則出庭作證。在判決宣布後，他表示，他耗費多年才理解性侵對人生的衝擊，他飽嚐「羞恥、孤獨、沮喪與掙扎」過程。佩爾步出法庭時，挺受害者的群眾高喊「禽獸」、「在地獄中腐朽吧！」一名性侵受害人說，「這是神蹟，令人難以置信」，他希望佩爾被逐出教會並且入獄。

佩爾被控逾20起性侵案 僅2案交付審判

佩爾原被控逾二十起性侵案，但除了去年十二月做出判決的本案與另一案被裁定交付審判外，其他案件或撤告或被擱置。法官為避免影響另一起一九七○年代，佩爾涉嫌在家鄉巴拉瑞特一處公立泳池，強制猥褻時年九歲與十一歲男童案的審理，因此對媒體發出禁刊令，該案於二十六日撤告，禁刊令隨之解除。

披露去年判決 百名媒體人恐遭起訴

多達一百名記者、編輯、播報員與媒體負責人因去年披露佩爾的判決，恐遭依「藐視法庭」罪起訴，他們已收到法院到案說明的通知書，罪行成立者最高將面臨五年徒刑與九萬六千澳幣（約二百二十萬台幣）罰款，媒體集團則面臨五十萬澳幣（約一千一百二十萬台幣）罰款。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/