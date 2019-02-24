兒少保護會議落幕 教宗方濟各：性侵兒少之罪堪比人類獻祭

2019-02-24 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）日前（21）召集全球共190名主教，展開為期4天的「教會未成年人保護會議」，欲積極處理教會人員涉嫌性侵害等問題。今日尾聲，教宗方濟各承諾，將針對教會內的性侵案及相關涉案的戀童癖者，進行具體的處理，並說性侵兒少的行為，讓他想起異教徒的人類獻祭罪行，非常殘忍。

《BBC》報導，教宗方濟各誓言將會對每一起案件進行「最嚴肅」的審視及調查，各主教也會重新檢驗他們的信條及規定，以預防相關案件再次發生，並決定如何懲罰所有涉案人員。教宗亦大力抨擊涉案的神職人員，直言他們是「惡魔的工具」，性侵兒少的行為，令他想起古時異教徒所進行的人類獻祭，罪行深重。

教宗承諾受害者的補償與處置，是現在第一優先的事務，絕對不允許再有「湮滅證據、掩蓋事實，以維護聲譽」的任何情形發生。所有的涉案人員將會受到正義的制裁，無論是司法上或是在教廷中。並重申兒少性侵案是全球性的問題，在所有文化及社會中都存在並擴散中。

《BBC》駐梵蒂岡記者雷諾斯（James Reynolds）表示，教宗方濟各所發表的都是一些廣泛的、概括的言論，但受害者及生還者必然會要求教廷說明更詳盡的實施細節。

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