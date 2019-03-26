中國男不懂英文路標惹禍 時速近100公里撞死澳洲男

2019-03-26 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍男子潘亞東（Yadong Pan，音譯）由於不懂英文路標，2017年在澳洲維多利亞省洛恩的大洋路（The Great Ocean Rd）開車時，未在停車指示牌前停車，撞上另一輛車，導致對方駕駛當場死亡，且潘男車上的友人也受重傷。最近，潘男因危險駕駛致死和危險駕駛導致嚴重傷害2項罪名，被判刑入獄3年4個月。

綜合媒體報導，28歲的潘亞東在香港取得國際駕照，以臨時工作簽證到澳洲，在當地羊肉屠宰場工作近7個月。2017年12月26日，潘亞東將行車速度設定在時速98公里，並全程按照Google的中文GPS導航系統駕車。當天上午11時左右，52歲的喬治（George Hullo）載著釣具和潛水裝備，駕車前往當地著名的洛恩小鎮，不料潘亞東未依照停車路標指示停車，直接闖過十字路口，以時速近100公里撞上喬治的車，喬治當場死亡，車也被撞得嚴重損壞。

潘亞東當時車上的後座女性乘客39歲的于曉研（Xiao Yan Yu，音譯），也因車禍導致脊椎多處骨折，嚴重內傷。15個月過去後，于女仍不能正常工作，短期內未見好轉。

潘亞東向法院供稱，他不清楚在科拉克-洛恩路接近交叉路口前，有為了提醒駕駛車輛減速的「振動帶」（rumble strips），這種標誌在中國代表前方有斜坡，且當時GPS沒有任何提示，他以為自己行駛在主幹道上。他也在一分聲明中表示，，向受害者的家屬致歉，他現在仍經常想起車禍的畫面和友人的尖叫聲，「我無法原諒自己，我們的生活無法像以前一樣了。」

最近，潘男因危險駕駛致死和危險駕駛導致嚴重傷害2項罪名，被判刑入獄3年4個月，他必須至少服刑2年才有資格獲得假釋，且被釋放後可能會被驅逐出境。

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