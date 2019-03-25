中國使館官員威脅義大利記者 媒體回擊「羅馬不是北京！」

2019-03-25 09:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利《頁報》（Il Foglio）23日披露，該報亞洲專欄記者茱莉亞・龐皮利（Giulia Pompil）在習近平訪問羅馬期間，兩度遭到中國使館官員威脅，還恐嚇她說：「我知道妳是誰，最好停止對中國的負面報導。」對此，該報鄭重回擊，要這名官員搞清楚：「義大利不是中國，羅馬也不是北京。」

《頁報》報導，22日在習近平訪問羅馬的官方場合，中國使館負責媒體公關的官員楊涵（Yang Han，音譯）一再警告龐皮利，要她停止對中國的負面報導。當龐皮利認為這很荒謬而苦笑時，楊一直重複說：「你不能笑。你必須停止說中國不好。」

令人驚訝的是，龐皮利雖然與這名中國官員首次見面，但對方卻對她的身份一清二楚。當她要求了解該官員身份時，對方卻拒絕回答，並且拒絕握手。之後，當龐皮利從口袋裡拿出手機時，楊再次走近她，警告要沒收她的手機。

《頁報》在報導中解釋說，該報在一帶一路議題上與羅馬官方立場相左。但是，「義大利不是中國，羅馬也不是北京」，如果中國大使館官員不了解，可以先向他們的新朋友了解情況。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）告訴《法國廣播公司》說，中國駐外使館官員類似的言行越來越常見，幸虧義大利媒體對此作出必要回應，確實羅馬並不是北京，而且即使是在北京，中國媒體也不應該僅僅是政府傳聲筒。在中國政府官員出訪期間向外國媒體施壓，是極其不正常的行為。

艾瑋昂強調，民主國家必須對此作出回應，媒體與政界都不應該接受類似的壓力，要拒絕接受來自中國的新模式，也就是媒體淪為政府的公關部門。

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