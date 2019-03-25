中官員傳恐嚇義國女記者 爆氣嗆「停止說中國的壞話」

2019-03-25 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前訪問義大利時，中國駐義大利大使館新聞官員竟傳出，恐嚇義大利女記者，多次要她改變對中國的態度，此事引起義國內部極度不滿，不少政界人物都力挺女記者。

義大利《羅馬日報》（Il Foglio）22日報導指出，習近平22日上午與義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）會面時，中國駐羅馬使館新聞辦公室負責人楊翰（Yang Han，譯音），傳出恐嚇人在現場採訪的《羅馬日報》女記者龐皮利（Giulia Pompili）。龐皮利熟悉亞洲事務，過去9年來一直關注中國問題。

報導指出，楊翰多次對龐皮利表示，「停止說中國的壞話」、「我很清楚你是誰」，當時龐皮利要對方出示身份，結果楊翰拒絕。龐皮利隨後從口袋裡拿出手機，楊翰又再次走近她，要她「放下手機」。

此事引起義國政壇反彈風波，該國前公平機會事務部長卡爾法尼亞（Mara Carfagna）、前教育部長傑爾米尼（Mariastella Gelmini）等人都聲援龐皮利，傑爾米尼強調，「新聞自由是我們的民主基石，也是任何民主國家的基石。一個使館的高級官員對僅僅在儘自己職責的記者施加言辭暴力，並威脅要她放下手機，是不能容忍的。」

傑爾米尼也意有所指說，「有些國家可能在經濟上已經發展，也存在商業的吸引力，可是對自由的尊重和對自由權利的保證卻遠遠未能實現。」

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