美亞太首席副助卿挺台防衛 批中國「忙著改變台海現狀」

2019-03-23 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與台灣的互動常引發中國抗議，包括總統蔡英文近期出訪將過境夏威夷，以及美方據悉已批准售台逾60架F-16V戰機等，均觸動北京敏感神經。對此，美國國務院亞太事務首席副助理國務卿墨菲（Patrick Murphy）22日表示，美國政策視滿足台灣防衞需求為「理所當然之舉」，並批評北京「忙著改變台海現狀」。

《美國之音》報導，墨菲22日在夏威夷的一個電話記者會上表示，美國持續承認並實施美國基於歷史及歷史文件的「一中政策」，這個架構40年來讓美、中、台三方運作得宜。但墨菲強調，必須特別點明一個事實，那就是中國「一直在忙於改變這個已創造繁榮、穩定與和平的框架的現狀」。

墨菲解釋，所謂「改變現狀」意指中國威脅武力犯台、積極地企圖減少台灣的邦交國、試圖縮減台灣的國際空間。他也提到，台灣對公共衛生、民用航空等全球事務均貢獻良多，北京卻一再阻撓台灣參與國際組織；美方希望看到「對現狀的堅定承諾」，因為那將為各方帶來和平、穩定與繁榮。

至於對台軍售問題，墨菲重申相關舉措有前例可循，也是美國「一中政策」框架中所允許。美方視台灣防衛需求為「理所當然」（merited），在這方面美國一直是有幫助的夥伴。

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