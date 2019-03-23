中國村民抗議官員私賣耕地 公安帶警犬武力鎮壓

2019-03-23 16:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣東佛山市順德區北滘鎮三洪奇村村民，不滿村官賤賣村民的集體土地，大批土地流向不明，上月16日開始，連日在村口靜坐抗議，22日逾700名村民集結阻止當地政府佔用耕地施工，卻遭到佛山當局調派600多名特警、公安帶著大批警犬到現場武力鎮壓，逾60名村民被抓走。

綜合海外華文媒體報導，當局將這些村民分散關押在包括附近幾個派出所，不許家人探望，外界得不到任何消息。

報導引述參與現場維權的一名村民說，22日上午10時左右，當局調派了佛山5個區的特警、警察，共680人左右（內部人員透露），開了十幾輛警車，還帶了很多狼狗，到村民維權的村口牌坊處和工地現場進行鎮壓，

村民說：「特警手拿盾牌、警棍，牽著狼狗，在工地現場抓人的時候用警棍毆打村民；有人被反擰雙手帶走；一名村民被特警按住後高血壓病發作暈倒，目前仍在醫院救治。另一處村口牌坊下面，也有人被抓。」公安抓人後，幾台挖掘機開始施工，將村民用來維權的物品破壞殆盡。

村民表示，當地的治安人員還領著公安，到村民家裡抓人，搶走好多村民的手機，不讓拍攝。

「有一個婦女剛生小孩二個月，警察將母女全部帶到派出所了，現在在哪裡都不知道，家人很焦急去找，還有一家兩兄弟都被抓了」，受訪村民說。

22日晚間10時許，在村裡的街上，還有牽著警犬的警察，巡邏的特警車輛，看到村民聚集就抓人。

受訪村民說，他也有親人被抓，村民家人都很焦急，這涉及到60多個家庭，報110警察不受理。他說：「現在整個村就像宵禁一樣。整個佛山官員都不跟我們平民對話，只有他們說了算。」

村民說，近10年來，耕地被村官、鎮上的官員私自出租、售賣，「村官和鎮上的官將土地私分私賣了，搞得村民沒有地種，只能維權。」

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